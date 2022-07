Odeon Jugendsinfonieorchester begeistert Publikum im Schorner Stadl

Plus Das Odeon Jugendsinfonieorchester aus München trat im ausverkauften Schorner Stadl auf. Die jungen Musikerinnen und Musiker wurden für ihren fulminanten Auftritt gefeiert.

Eine wundervolle Kulisse für das Konzert des Odeon Jugendsinfonieorchesters München bot der Schorner Stadl am Samstagabend. Die Musiker und Musikerinnen konnten das Publikum mit zarten wie kräftigen Tönen begeistern. Gespielt wurden Stücke von Tschaikowsky, Ravel und Mendelssohn.