Ortsdurchfahrt Gundelsdorf wird einen Monat lang gesperrt

Plus In dem Pöttmeser Ortsteil wird die Ortsdurchfahrt erneuert und für den Verkehr gesperrt – erst halbseitig, später ganz. Wie es um die Pläne für die Umgehung steht.

Demnächst geht es auf der Ortsdurchfahrt im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf deutlich langsamer voran. Zeitweise wird sie wegen Bauarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. Auf der viel befahrenen Staatsstraße 2035 soll die Asphaltschicht erneuert werden. Das teilte Stefan Wolf vom Fachbereich Gemeindeentwicklung im Marktgemeinderat mit. Derweil räumt das Staatliche Bauamt auf Anfrage unserer Redaktion Verzögerungen bei der geplanten Umfahrung ein.

Staatliches Bauamt Augsburg und Markt Pöttmes arbeiten bei der Erneuerung der Asphaltschicht auf einem 900 Meter langen Abschnitt auf der Bürgermeister-Mörtl-Straße zusammen. Die Staatsstraße soll innerorts auf ihrer ganzen Breite von sechs bis 9,5 Metern erneuert werden.