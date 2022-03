Pöttmes

18:30 Uhr

Ostermarkt, Foodtruck-Festival, Marktfest: Was in Pöttmes geplant ist

Fünf Jahre ist das letzte Historische Marktfest in Pöttmes her. Das Archivbild von damals zeigt die kleinen Ritter vom Adlerhor(s)t Pöttmes beim Festumzug. Im Juli 2022 soll wieder gefeiert werden.

Plus In Pöttmes stehen mehrere größere Veranstaltungen bevor. Marktmeisterin Carmen Koller gibt einen Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate.

Von Nicole Simüller

Mehrere größere Veranstaltungen sind in den kommenden Wochen und Monaten in Pöttmes geplant. Darunter der Ostermarkt, ein Foodtruck-Festival und das Historische Marktfest. Auch wenn alles unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie steht, steckt Marktmeisterin Carmen Koller bereits mitten in den Vorbereitungen. Im Marktgemeinderat gab sie Details zu den Veranstaltungen bekannt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen