Pöttmes-Osterzhausen/Schrobenhausen

Große und kleine Bulldogs und ihre Fahrer holen sich den Segen

Mehr als 40 Traktoren waren bei der Bulldog-Wallfahrt in Osterzhausen auf der Wiese aufgereiht.

Plus Zur Bulldog-Wallfahrt im Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen kommen die Gäste mit mehr als 40 großen und kleinen Traktoren. Was sie bewegt.

Große Traktoren standen in Reih und Glied aufgereiht neben kleinen: Zur Bulldog-Wallfahrt in den Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen hatte die katholische Jugendstelle Schrobenhausen zusammen mit der Dekanatsjugendseelsorge Aichach und der katholischen Jugendstelle Augsburg aufgerufen. Es war die zweite Auflage. Bei der rundum gelungenen Premiere in Inchenhofen 2017 hatte Augsburgs Weihbischof Florian Wörner die vielen Bulldogs und deren Lenkerinnen und Lenker gesegnet.

Mit über 40 großen und auch ganz kleinen Traktoren war die Bulldog-Wallfahrt für die Veranstalter ein großer Erfolg. Für die katholische Jugendstelle Augsburg war deren Leiterin Lisa Vogg vor Ort in Osterzhausen. Der Titel lautete „Bauer sucht Gott“ – bei einem Kölner Privatfernsehsender gibt es seit Jahren ein ähnliches TV-Format, bei dem Bauern nach heiratswilligen Frauen suchen. An diesem Tag ging es um den Zusammenhang zwischen Bauer und Gott.

