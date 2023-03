Oxenkreuz bei Pöttmes – eine Waldkapelle und Schmuckstück mitten im Wald

Plus Auf dem offiziellen "Oxenkreuz"-Wanderweg westlich von Pöttmes lädt dieser besondere Ort zum Verweilen ein. Zur Entstehung gibt es mehrere Geschichten.

Als offizieller Wanderweg, der auch mittels Fahrrad zu erkunden ist, gilt der "Oxenkreuzweg" westlich von Pöttmes. Diesen Weg erreicht man von der Staatsstraße 2035 aus, wenn man sich an der Kreuzung, die auch in den Ortskern führt, in westlicher Richtung in die "Augsburger Greppe" und von dort weiter nach Westen bis zum Waldrand bewegt. Hier findet man nach rund einem Kilometer an einer Abzweigung auch einen alten, schon etwas verrotteten Wegweiser "Zum Oxenkreuzweg", der dann mitten in den Wald führt.

Rosenkränze, Votivtafel und Kerzen zeugen von der Einkehr vieler Gläubiger

Von dieser Weggabelung aus geht es rund 500 Meter weiter auf einem Waldweg, schließlich einen steilen Weg hoch, und plötzlich steht man hier am Wegesrand vor einer riesigen Waldkapelle, wie eine Art Stadel, rund acht Meter hoch und nach vorn zur Südseite hin offen. An der rückwärtigen, nördlichen Wand dieser Waldkapelle wird man von einer riesigen Kreuzigungsgruppe überrascht. Rings herum an den Bretterwänden sind unzählige Bilder, Rosenkränze und Votivtafeln befestigt, die in vielen Jahren von Gläubigen bei einem Gebet aufgehängt wurden, sei es als Dank oder Bitte zu den unterschiedlichsten Anlässen.

Auch zwei alte Holzbänke laden hier zum kurzen Verweilen ein, und die vielen ausgebrannten Grablichter zeugen davon, dass wohl doch viele Gläubige hierherwandern, um ihre Anliegen loszuwerden oder nur in einem stillen Gebet kurz verweilen. Sucht man nach im Internet nach "Oxenkreuzweg Pöttmes", findet man unter verschiedenen Beschreibungen zu dieser Waldkapelle auch den Hinweis zu einem "Bayerischen Oxenweg", der hier vorbeiführt.

Unmengen von Votivtafeln, Kreuzen und Rosenkränzen sind in der Kapelle aufgehängt und laden zum Gebet ein. Foto: Josef Abt

Dieser Weg soll angeblich ein alter Handelsweg gewesen sein, auf dem im Mittelalter und in der früheren Neuzeit jährlich Zehntausende von ungarischen Grauochsen nach Altbayern getrieben wurden. So soll der Name für den Oxenweg entstanden sein. Es gibt aber noch eine andere Version, speziell über die Wanderroute und auch über die Entstehung dieser Waldkapelle. Dies ist auf einer Tafel in der Kapelle, leicht verwittert wörtlich zu lesen: "Wie lange dieses seltene Kreuz wohl stehen mag, und wer es errichtet hat, daran kann sich niemand mehr erinnern. Doch nach längerem Herumfragen stößt man über mehrere Umwege zum eventuellen Ursprung des Kreuzes. Es soll sich nämlich, in einem der letzten Jahrhunderte, Folgendes zugetragen haben: Ein Bauer belud sein Ochsengespann mit Holz. Obenauf setzte er sein kleines Kind. Plötzlich sollen die Ochsen durchgegangen sein, hinter sich den beladenen Holzwagen mit dem kleinen Kind draufsitzend. In seiner großen Not verlobte sich der Bauer an der Stelle, wo das Fuhrwerk zum Stehen kommen solle, werde er zum Dank ein großes Kreuz errichten. Im Auslauf des Berges kam das Ochsengespann dann tatsächlich zum Stehen und wie durch ein Wunder bleib das Kind unverletzt." (Verfasser dieses Hinweisschildes unbekannt)

Das "Oxenkreuz" ist einen Abstecher wert

Viele Kreuze hängen hier an den Wänden, dazu Zettel mit geschriebenen Anliegen, Bücher mit Schrifteinträgen. Jedes Teil hat seine eigene Geschichte. Am Eingang zwischen den Bänken ist auch noch ein kleiner Christbaum aufgestellt, der wohl zur Weihnachtszeit geschmückt war. Wenn nun die Witterung wieder besser wird und die Natur auch in diesem Waldstück erwacht, ist diese Kapelle allemal einen Abstecher wert, um hier in einer kurzen Stille an einem ungewöhnlichen Ort Einkehr zu halten.