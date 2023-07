Pöttmes

06:30 Uhr

Parksituation am Pöttmeser Ärztehaus: Bauausschuss sieht Handlungsbedarf

Die Gemeinde will etwas unternehmen, um die Parksituation am Pöttmeser Ärztehaus zu verbessern.

Plus Die Parkplätze am Pöttmeser Ärztehaus reichen oft nicht aus – auch aufgrund von Dauerparkern. Nun will die Gemeinde etwas dagegen unternehmen.

Die Parksituation beim Pöttmeser Ärztehaus beschäftigt die Mitglieder des Bauausschusses bei ihrer Sitzung am Dienstagabend. Außer Frage steht laut Bürgermeister Mirko Ketz, dass die Parksituation keineswegs befriedigend ist. Allerdings sind die Möglichkeiten zur Erweiterung der Parkflächen stark begrenzt.

Ein Vorschlag zur Verbesserung sei die Abänderung einiger Längsparkbuchten in Querparkplätze gewesen, teilte Ketz auf Nachfrage mit. Hierzu müsste allerdings die vorhandene Grünfläche reduziert werden. Zudem sei die zu erwartende Zahl an zusätzlichen Parkplätzen sehr gering.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

