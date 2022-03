Pedelec-Fahrer in Pöttmes stürzt schwer

Am Samstagnachmittag stürzt ein Pedelec-Fahrer - vermutlich ohne Fremdeinwirkung - schwer und muss mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Samstagnachmittag in der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes schwer gestürzt. Der 51 Jahre alte Mann unternahm eine Testfahrt mit dem Pedelec seines Bruders. Aus unbekannten Gründen kam es gegen 14.30 Uhr zu dem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, sei der Pöttmeser nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Er wurde von einem Ersthelfer bewusstlos aufgefunden und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Ingolstadt gebracht. (inaw)