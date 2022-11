Personalengpass im Kinderhaus Handzell: Eltern helfen aus

Plus Im Kinderhaus Wurzelkinder im Pöttmeser Ortsteil Handzell ist die Personallage angespannt. Zeitweise musste eine Gruppe geschlossen werden. Nun helfen Eltern aus.

In immer mehr Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg wird das Personal knapp. Zuletzt herrschte im Kindergarten Holzgarten in Aichach Notbetrieb. Auch im Kinderhaus Wurzelkinder im Pöttmeser Ortsteil Handzell gibt es seit Längerem Personalprobleme. Dort helfen nun Eltern ehrenamtlich aus, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.