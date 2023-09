Pöttmes

Pizzeria Roma zieht ins frühere Da Vinci in Pöttmes

Plus In die Räume des Da Vinci am Galgenfeld ist die Pizzeria Roma eingezogen. Wirt Luigi Venuta stammt aus Rom. Das schlägt sich auf die Speisekarte nieder.

Von Inge von Wenczowski

Lange wurde in Pöttmes gerätselt, was wohl aus den Gasträumen des Restaurants Da Vinci am Galgenfeld nach dessen Umzug in den ehemaligen Ochsnwirt an die Augsburger Straße wird. Nun hat das Raten ein Ende: Vor kurzem hat die Pizzeria Roma ihre Pforten geöffnet. Luigi Venuta heißt der neue Wirt. Er führte davor bereits eine Pizzeria in Donauwörth.

Als dem 42-Jährigen die Gaststätte angeboten wurden, hatte er schon bei der ersten Besichtigung vor seinem geistigen Auge, wie die Einrichtung später aussehen sollte: „Das hat mir sofort gefallen“, erzählt er.

