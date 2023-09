Pläne für Solarparks bei Schnellmannskreuth kommen voran

Plus Nahe dem Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth sollen Solarparks mit einer Fläche von rund 60 Hektar entstehen. Nun sind die Pläne dafür wieder einen Schritt weiter.

Die geplanten Solarparks in der Nähe des Pöttmeser Ortsteils Schnellmannskreuth haben eine weitere Hürde genommen. Einer davon umfasst etwa 38,5 Hektar Fläche und soll einen Ertrag von bis zu 45 Megawattpeak bringen. Der zweite entsteht auf einer Fläche von 21 Hektar und soll später etwa 25 Megawattpeak produzieren.

Der Marktentwicklungsausschuss stimmte dem Entwurf des Bebauungsplans zu. Zuvor war das Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen worden. Im Umweltbericht ist festgehalten, dass für die geplanten Anlagen Flächen herangezogen werden, die bisher äußerst intensiv landwirtschaftlich genutzt wurden. Daher werde davon ausgegangen, dass sich der Wegfall dieser intensiven Nutzung positiv auf Boden, Wasser und Klima auswirke.