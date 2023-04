Pöttmes

07:07 Uhr

Planung für Radweg Wiesenbach–Echsheim–Reicherstein soll heuer beginnen

Der Markt Pöttmes möchte an der Kreisstraße AIC28 einen Geh- und Radweg bauen. Nun stimmte der Gemeinderat dem Entwurf für eine Planungsvereinbarung mit dem Landkreis zu. Das Archivbild entstand auf dem Abschnitt Echsheim–Wiesenbach – im Hintergrund ist Wiesenbach zu sehen.

Plus Für den Radweg im Pöttmeser Oberland an der Kreisstraße AIC28 sollen noch heuer die Planungen starten. Bei einem anderen Radweg ist bereits in wenigen Wochen Baubeginn.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Die Pläne für einen Geh- und Radweg von Wiesenbach über Echsheim nach Reicherstein werden konkreter. Der Pöttmeser Marktgemeinderat stimmte am Donnerstagabend dem Entwurf für eine Planungsvereinbarung mit dem Landkreis zu.

Im Bauausschuss des Kreistags wird voraussichtlich Mitte Mai über den Entwurf abgestimmt. Demnach planen Landkreis und Gemeinde den gemeinschaftlichen Neubau des Geh- und Radwegs entlang der Kreisstraße AIC28. Der Markt Pöttmes übernimmt federführend die Planung und geht für deren Kosten in Vorleistung. Die Abrechnung mit dem Landkreis erfolgt voraussichtlich zum Baubeginn.

