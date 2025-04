Pöttmes blüht auch 2025 wieder auf: Wer braucht Saatgut?

Die im Vorjahr anlässlich der 700-Jahr-Feier der Marktgemeinde Pöttmes initiierte Aktion „Pöttmes blüht auf!“ geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Verantwortliche und Beteiligte sind laut einer Mitteilung schon sehr gespannt, wie die 2024 ausgebrachten mehrjährigen Blühsaaten erneut erblühen. Es sollen außerdem neue Flächen dazu kommen.

Die Initiatoren, Barbara Altmannshofer und Umweltreferent Ernst Haile, konnten sich im vergangenen Jahr über einen großen Zuspruch vieler Pöttmeser Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer freien. Ebenso begeisterte sie nach eigenen Angaben die tatkräftige Unterstützung durch den Bauhof.

In über 50 Pöttmeser Privatgärten und dort auf mehr als 3300 Quadratmetern wurden im Jubiläumsjahr Blühwiesen angesät. Ferner hatte der Bauhof unter der fachkundigen Leitung von Martin Schwegler weitere 1700 Quadratmeter öffentliche Flächen erblühen lassen.

Martin Schwegler vom Pöttmeser Bauhof sorgte sich um die Blühwiesen, die die Marktgemeinde anpflanzte. Foto: Ernst Haile

Dabei zeigte sich laut Altmannshofer vor allem eines: Je besser der Boden vorbereitet und unter anderem von Gras und Wurzeln befreit war, desto schöner habe sich anschließend die Blütenpracht entfalten können. Um die so neu angelegten Blühflächen in den Gärten und im öffentlichen Raum weiter zu verbessern und zusätzliche Flächen anzulegen, hat Bürgermeister Mirko Ketz erneut die Kostenübernahme des nötigen Saatguts durch die Marktgemeinde zugesichert.

Die Ausgabe an Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer wird Anfang Mai im Rahmen einer Infoveranstaltung im Pöttmeser Kultursaal erfolgen. Umweltreferent Ernst Haile ruft bereits jetzt interessierte Gärtnerinnen und Gärtner ein, bis zum 30. April ihre Saatgutbestellung formlos unter Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer und der geplanten Quadratmeterzahl zu melden unter umweltreferent@markt-poetmes.de .

Wer bereits im vergangenen Jahr mitgemacht hat und nun in der bestehende Blühfläche nachsäen oder eine neue Fläche anlegen will, kann sich ebenfalls melden. In der Verwaltung liegt zudem eine Bestellliste aus, in die sich jeder zu den Öffnungszeiten eintragen kann. (AZ)