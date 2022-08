Pöttmes

17:30 Uhr

Pöttmes ehrt Menschen, die ihr Bestes für die Gemeinde geben

Plus Der Sommerempfang der Marktgemeinde Pöttmes bildet den Rahmen für die Auszeichnung von Frauen und Männern, die sich im Ehrenamt für andere einsetzen.

Von Johann Eibl

Zu Beginn eines jeden Jahres lädt die Marktgemeinde Pöttmes zu einem Empfang. In diesem Rahmen werden Bürgerinnen und Bürger geehrt, die etwas Besonderes geleistet haben. Die Corona-Pandemie hat einen dicken Strich durch diese Tradition gemacht, die am Freitag aber in ähnlicher Weise fortgesetzt wurde: im Rahmen eines Sommerempfangs in den Ratsstuben. Dazu konnte Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) unter anderem seine Vertreter Manfred Graser (Bürgerblock) und Hubert Golde (CSU) begrüßen. Gekommen waren auch Alt-Bürgermeister Hans Schmuttermeier und Pfarrer Thomas Rein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

