Pöttmes feiert ausgiebig und unbeschwert das Schlossfest

Plus Beim Schlossfest in Pöttmes genießen es die Besucherinnen und Besucher, wieder gemeinsam feiern zu können. Für den guten Zweck verkauft der Pfarrer Tombola-Lose.

Das Wetter hatte es gut gemeint und so kamen am Samstagabend bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel überwältigend viele Besucher und Besucherinnen zum Schlossfest nach Pöttmes. Dieses wurde auf die Beine gestellt, um Spenden für die Renovierung der Pöttmeser Kirche St. Peter und Paul zu sammeln.