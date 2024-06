Pöttmes

06:00 Uhr

Pöttmes feiert mit Bischof den Abschluss der Kirchenrenovierung

Plus Zum Abschluss der Renovierung der Kirche St. Peter und Paul zelebriert Diözesan-Bischof Bertram Meier in Pöttmes den Festgottesdienst. Was er über die Kirche sagt.

Von Inge von Wenczowski

Ganz sind die Arbeiten an der Pöttmeser Pfarrkirche St. Peter und Paul noch nicht abgeschlossen, dennoch wurde am Sonntag die gelungene Renovierung gefeiert. Bischof Bertram Meier weihte dabei die neugestaltete Westfassade ein.

Seit gut zweieinhalb Jahren werden umfangreiche Arbeiten an der Kirche vorgenommen, um sie für die Zukunft zu erhalten. Vor allem an den Dachstühlen gab es einiges zu tun, aber auch die Elektrik musste auf den neuesten Stand gebracht werden. Schließlich sei die Kirche bereits eine "alte Dame" und mehrere Jahrhunderte alt, wie Pfarrer Thomas Rein bemerkte. Außerdem hat die Westfassade ein ganz neues Gesicht bekommen und sieht durch farbige Fenster und kunstvollen Stuck nun belebt und einladend aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

