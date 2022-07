Pöttmes feiert mit Verspätung 40 Jahre Partnerschaft mit La Haye Pesnel

120 Freunde aus der Normandie werden zur Festwoche in Pöttmes erwartet. Eine Ausstellung im Rathaus zeigt die Stationen der Partnerschaft.

Mit zwei Jahren Verspätung kann der Markt Pöttmes endlich sein Jubiläum 40 Jahre Gemeindepartnerschaft mit La Haye Pesnel in Frankreich feiern. In der Festwoche vom Samstag, 30. Juli, bis Freitag, 5. August, werden 120 französische Freunde aus der Normandie erwartet.

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Festakt am Sonntag, 31. Juli, um 9 Uhr am Marktplatz. Anschließend ist um 11 Uhr der Festgottesdienst in der katholischen Kirche. Danach trifft man sich zum gemeinsamen Mittagessen im Festzelt am Volksfestplatz. Teilnehmen können alle Freunde und Interessierte an der Partnerschaft.

Eine Fotoausstellung im Rathaus informiert parallel über die inzwischen 42 Jahre gelebte Partnerschaft. Die Ausstellung ist ab Mittwoch, 27. Juli, bis zum 28. August zu sehen und soll eine Erinnerung sein für das Gewesene und Motivation für das Zukünftige. (AZ)