Pöttmes

vor 1 Min.

Pöttmes hat einen neuen Festwirt fürs Volksfest gefunden

Plus Die Unzufriedenheit mit dem Festwirt setzt sich in Pöttmes fort. Deshalb steht das Volksfest 2024 auf der Kippe. Was der neue Festwirt mitbringt.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Das nächste Volksfest in Pöttmes ist in trockenen Tüchern. Nachdem es in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden über die jeweiligen Festwirte gegeben hatte, hatte sich der ausrichtende Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) erneut auf die Suche nach einem Festwirt gemacht. Er ist fündig geworden.

Immer wieder hatten sich Besucherinnen und Besucher unzufrieden gezeigt mit der Bewirtung im Festzelt. Im vergangenen Jahr glaubten die VVV-Verantwortlichen mit der Verpflichtung von Holger Regler für das Pöttmeser Volksfest eine beständige Lösung gefunden zu haben. Sie hatten sich zunächst nach dem Ende des Volksfestes verhalten zufrieden geäußert. Restlos zufrieden waren sie allerdings nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen