Pöttmes hat nach langer Suche einen neuen Jugendpfleger

Plus Pöttmes hat einen neuen Gemeindejugendpfleger. Seit Ende 2020 war die Stelle vakant gewesen. Nun ist sie mit einem 26-Jährigen besetzt, der in Handzell aufwuchs.

Lange Zeit suchte der Markt Pöttmes vergebens nach einem Jugendpfleger oder einer Jugendpflegerin. Jetzt konnte die Stelle zum 1. April besetzt werden.

Sie war vakant gewesen, seit Christopher Baumer Ende 2020 aufgehört hatte. Die Nachbesetzung verschob der Gemeinderat zunächst aus finanziellen Gründen und aufgrund der Corona-Pandemie. Sie gestaltete sich schwierig. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Leiterin des Familienstützpunkts in Pöttmes, Angela Hammerl, bei einer Gemeinderatssitzung vorgeschlagen, die Suche nicht auf Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen zu beschränken. Sie riet, das Feld zu erweitern. Diese Idee führte nun zum Erfolg.