Pöttmes legt neue Richtlinien für Kindergartenbus fest

Plus Wie sollen ab dem neuen Kindergartenjahr die Beförderungsrichtlinien für den Kindergartenbus in den Pöttmeser Ortsteilen aussehen? Darum ging es im Gemeinderat.

Die Marktgemeinde Pöttmes überarbeitet die Richtlinien für ihren Kindergartenbus. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der CWG und des Bürgerblocks. Wie die neuen Richtlinien aussehen sollen.