Pöttmes muss künftig mehr als dreimal so viel für Strom bezahlen

Plus Die Stromrechnung fällt auch für den Markt Pöttmes ab nächstem Jahr deutlich höher aus. Er muss mehr als dreimal so viel wie bisher für Strom bezahlen.

Der Markt Pöttmes muss ab nächstem Jahr deutlich mehr für Strom bezahlen. Wie in anderen Gemeinden im Umkreis erhöhen sich die Preise rapide. Wobei der Anstieg um einiges dramatischer klang, als er ist.