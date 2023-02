Pöttmes

Pöttmes muss viele "30er-Zonen" auflösen: Tempo 30 gilt aber weiter

So manche Tempo-30-Zone im Markt Pöttmes dürfte bald der Vergangenheit angehören. Die Gemeinde muss viele Zonen auflösen. Tempo 30 soll an den betroffenen Stellen aber weiterhin gelten.

Es klingt fast nach einem Schildbürgerstreich: Im Markt Pöttmes gibt es – vornehmlich in den Ortsteilen – zahlreiche Tempo-30-Zonen. Doch sie entsprechen nicht geltendem Recht. Das bemängelte die Polizei erneut bei der zurückliegenden Verkehrsschau. Daher beschloss nun der Bauausschuss, die Tempo-30-Zonen aufzulösen. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mit. Langsam gefahren werden muss auf diesen Straßen aber weiterhin: Denn dort soll auch in Zukunft eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gelten.

