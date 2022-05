Pöttmes

06:30 Uhr

Pöttmes schafft für Katastrophenfall großes Notstromaggregat an

Plus Der Markt Pöttmes muss sich bei seiner Trinkwasserversorgung in naher Zukunft besser für Katastrophenfälle rüsten. Auch darum ging es in einer Ausschusssitzung.

Von Nicole Simüller

Wie sieht es im Katastrophenfall mit der Trinkwasserversorgung aus? Damit befasste sich der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein neues Konzept veröffentlicht. Daraus ergeben sich in absehbarer Zeit neue Vorgaben für den Markt Pöttmes, was die Gemeinde vorhalten und welche Vorkehrungen sie treffen muss. Ein Beschluss fiel bereits jetzt.

