Pöttmes sieht durch Petersdorfer Windkraftpläne Interessen verletzt

Plus Der Marktrat Pöttmes diskutiert über Windräder auf Petersdorfer Flur, die in das Gemeindegebiet hineinragen könnten - und damit für wenig Begeisterung sorgen.

Die Gemeinde Petersdorf möchte einen Beitrag zur Energiewende leisten. Deshalb beschloss der dortige Gemeinderat eine Änderung des Flächennutzungsplanes, um Konzentrationsflächen für Windkraftanlagen ausweisen zu können. Dieses Vorhaben hat allerdings direkte Auswirkungen auf das Gemeindegebiet des Marktes Pöttmes, weshalb die Pläne Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pöttmes waren.