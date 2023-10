Pöttmes

Pöttmes startet mit einem Konzert im Kultursaal in den Kulturherbst

Johannes Beham und Christoph Goldstein spielen in Pöttmes Werke von Tschaikowsky, Kreisler, Brahms, Verdi und anderen. Was das Duo so besonders macht.

Mit einem Konzert startet die Marktgemeinde Pöttmes in den Kulturherbst. Johannes Beham und Christoph Goldstein treten am Samstag, 21. Oktober, im Kultursaal im Rathaus auf. Beginn ist um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Künstler bitten aber um eine Spende. Johannes Beham (Klavier) und Christoph Goldstein (Violine und Viola) spielen Werke von Pyotr Ilyich Tschaikowsky, Fritz Kreisler, Henryk Wieniawski, Johannes Brahms (1833-1897), Edward Elgar, Guiseppe Verdi und Jan Křtitel Vaňhal. Mit vielen kleinen Geschichten und Anekdoten rund um die Musikstücke machen sie Musik erlebbar – auch für den einen oder anderen, der noch nie ein klassisches Konzert besucht hat. Goldstein und Beham sind professionelle Musiker aus dem Raum Niederbayern. Seit dem Jahr 2021 geben sie gemeinsam in ganz Deutschland und im europäischen Ausland Konzerte. In diesem Sommer und Herbst unternehmen sie Konzertreisen nach Polen, und Tschechien. Christoph Goldstein studierte in München, Trossingen und Nürnberg Violine, Viola, Musikwissenschaft und Musikpädagogik. Als Kammermusiker und Solist gibt er seit vielen Jahren Konzerte in Deutschland, Österreich, Ost- und Südeuropa und darüber hinaus. Besonders beschäftigt es ihn, neue Konzertformate zu erfinden, zum Beispiel das musikalische Kammerspiel: Dabei verbinden sich Musik und Schauspiel zu einer Geschichte. Goldstein spielt eine italienische Violine von Gasparo Piattellini aus dem Jahr 1765 und eine Füssener Bratsche aus dem Jahr 1730. Johannes Beham hatte seinen ersten Klavierunterricht mit zwölf Jahren. Drei Jahre später besuchte er die Berufsfachschule für Musik in Plattling. Danach studierte er am Mozarteum in Salzburg. In der Klavierklasse von Miroslav Brejcha, dem Direktor des Pilsener Konservatoriums, ließ er sich zum Konzertpianisten ausbilden. Johannes Beham ist auch ausgebildeter Organist und Chorleiter. (AZ)

