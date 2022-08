Pöttmes

vor 18 Min.

Pöttmes und La Haye-Pesnel feiern ihre Freundschaft

Plus Mit zwei Jahren Verspätung können Pöttmes und ihre französische Partnergemeinde La Haye-Pesnel das Jubiläum ihrer Partnerschaft feiern.

Von Inge von Wenczowski

Angesichts der angespannten Lage in Europa ist es umso wichtiger, die Völkerverständigung zu stärken und Freundschaften zu anderen Nationen zu knüpfen. Einen nicht unerheblichen Beitrag leisten hier die Städtepartnerschaften. Pöttmes kann in diesem Jahr auf bereits 42 Jahre Freundschaft mit der Gemeinde La Haye-Pesnel aus der französischen Normandie zurückblicken. Grund genug, um die Städtepartnerschaft ausgiebig zu feiern, die 1980 vom Pöttmeser Karl Hofmann und Annik Peuvrel aus La Haye-Pesnel besiegelt wurde. Der große Festakt zum 40-jährigen Bestehen fand wegen der Corona-Pandemie erst mit zwei Jahren Verspätung am Wochenende statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .