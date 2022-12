Pöttmes will 2023 mit Kanalsanierung in der Schwedenstraße starten

Die Kanäle in der Schwedenstraße in Pöttmes und in Reicherstein müssen saniert werden. Auch der Mobilfunkmast in Ebenried war ein Thema im Gemeinderat.

Die Kanalsanierung in der Schwedenstraße in Pöttmes soll im nächsten Jahr beginnen. Der Gemeinderat vergab dazu in nichtöffentlicher Sitzung die Leistungsstufe 1 der Ingenieurleistungen an das Ingenieurbüro Mayr. Die Anwohnerinnen und Anwohner hoffen seit Langem auf eine Sanierung der arg ramponierten Schwedenstraße. Zuvor sind jedoch die Kanäle an der Reihe.

Im September waren im Gemeinderat die Ergebnisse der Kanaluntersuchung in der Schwedenstraße vorgestellt worden. Demnach weist der jetzige Schmutzwasserkanal punktuelle Schäden auf. Massiver betroffen ist allerdings der heutige Regen- und einstige Schmutzwasserkanal. Er ist der Untersuchung zufolge an vielen Stellen erheblich beschädigt. Außerdem dient er zur Ableitung von Grundwasser. Er hat somit eine Drainagewirkung und Einfluss auf den Grundwasserstand an der Schwedenstraße.

Mobilfunkmast in Ebenried: Gemeinde baut ihn nun doch selbst

Auch im Ortsteil Reicherstein besteht Handlungsbedarf. Hier muss das Kanalnetz umfassend saniert werden. Derzeit liegt der Kanal im Bereich der Kreisstraße um einiges zu hoch. Wenn die AIC27 eines Tages ausgebaut wird, müsste er mindestens 60 Zentimeter tiefer gelegt werden. Das hätte jedoch zur Folge, dass auch der daran anschließende Kanal in der Sebastianstraße tiefer gelegt werden müsste. Der Planungsauftrag für die Kanalsanierung in Reicherstein ging ebenfalls an das Ingenieurbüro Mayr.

Mobilfunkmast für Ebenried Vor einem Jahr hatte der Marktgemeinderat beschlossen, den Bau eines Mobilfunkmasts anzugehen. Dieser soll den Handyempfang für die Ortsteile Osterzhausen, Ebenried und Stuben verbessern. Dabei soll die Funktechnik 5G zum Einsatz kommen. Der Gemeinderat hatte sich für das Baukonzessionsmodell entschieden. Dabei gibt die Gemeinde die Planungsarbeit sowie den Bau und Betrieb des Masts an einen Konzessionär ab. Dieser vermietet seinerseits den Mast an die Netzbetreiber. Zwei Vertreterinnen des Mobilfunkzentrums Bayern sagten damals im Gemeinderat, der Trend gehe zu diesem Baukonzessionsmodell.

Dieses habe sich jedoch als nicht praktikabel erwiesen, wie Bürgermeister Mirko Ketz nach der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. In Absprache mit dem Mobilfunkzentrum sei daher beschlossen worden, dass nun doch die Gemeinde selbst den Mast plant, baut und vermietet. Dabei wird von "Bauauftragsmodell" gesprochen. Vor einem Jahr war von einer Projektsumme von 250.000 Euro die Rede gewesen. Inzwischen wird von 400.000 Euro ausgegangen. Bei einem Fördersatz von 80 Prozent erhöht sich der Eigenanteil der Gemeinde von 50.000 auf 80.000 Euro.

Marktgemeinderat gründet Arbeitskreis für 700-Jahr-Feier

Vorbereitungen für 700-Jahr-Feier Für die Vorbereitung der 700-Jahr-Feierlichkeiten wurde beschlossen, auf Gemeinderatsbasis einen Arbeitskreis zu gründen. Je nach Bedarf sollen externe Mitglieder hinzukommen.

Teleskoplader für Bauhof Der Bauhof bekommt einen neuen Teleskoplader. Der Auftrag in Höhe von 134.000 Euro ging an die Firma Metwa aus Grimolzhausen.

Städtebauliche Entwicklung Das Ingenieurbüro Opla erhielt den Auftrag zur Erstellung eines Prognosemodells zur städtebaulichen Entwicklung der Marktgemeinde. Es kostet rund 80.000 Euro. Die Arbeit daraus kann Ketz zufolge in einen neuen Flächennutzungsplan einfließen.