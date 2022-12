Pöttmes

vor 19 Min.

Pöttmes will ab 2024 von mechanischen auf digitale Wasserzähler umrüsten

Der Markt Pöttmes stellt im Bereich seiner Wasserversorgung von mechanischen auf digitale Wasserzähler um. Bevor die digitalen Zähler installiert werden können, müssen allerdings vor allem in älteren Häusern sogenannte Wasserzählerbügel eingebaut werden.

Plus Ab 2024 kommen im Gebiet der Wasserversorgung Pöttmes digitale Wasserzähler zum Einsatz. Sie können per Funk ausgelesen werden und haben weitere Vorteile.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Mechanisch betriebene Hauswasserzähler sollen in der Marktgemeinde Pöttmes bald der Vergangenheit angehören. Sie will ab 2024 stufenweise auf digitale Wasserzähler umstellen, die per Funk ausgelesen werden. Davon verspricht sich die Gemeinde mehrere Vorteile – auch für die Wasserkundinnen und -kunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen