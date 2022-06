Pöttmes

12:00 Uhr

Pöttmes will Energiefressern in eigenen Einrichtungen den Saft abdrehen

Der Markt Pöttmes will den Energieverbrauch in seinen Einrichtungen senken - nicht nur beim Strom, sondern unter anderem auch bei Wasser und Wärme. Dazu erstellt die Gemeinde eine Auflistung über den Energieverbrauch aller Einrichtungen.

Von Nicole Simüller

Der Markt Pöttmes bekommt einen Umweltbeauftragten. Dieses Amt gab es so bislang nicht. Auch wer es ausüben soll, legte der Marktgemeinderat fest. Allerdings erst nach längerer Diskussion und nachdem ein Antrag, die Stelle auszuschreiben, abgelehnt worden war. Wenige Minuten später saß der neue Umweltbeauftragte gleich mit am Tisch.

