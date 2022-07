Pöttmes

17:22 Uhr

Pöttmes will in Zukunft für Sturzfluten gerüstet sein

Sedimentablagerungen wie hier in der Augsburger Greppe in Pöttmes führten in der Vergangenheit zu vollgelaufenen Kellern.

Plus Starkregenfälle haben in Pöttmes immer wieder zu überfluteten Kellern und Straßen geführt. Die Gemeinde will in Zukunft die Folgen eindämmen können.

Von Inge von Wenczowski

Wenn der große Regen kommt, herrscht in Pöttmes immer wieder Land unter. Starkregenereignisse, wie sie in jüngster Zeit häufig zu verzeichnen waren, haben im Gebiet der Marktgemeinde immer wieder zu riesigen Problemen geführt. Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Unterführungen wurden für betroffene Anwohner wie Feuerwehrkräfte mehrfach zu Herausforderungen. Vor allem im vergangenen Sommer. Der Markt Pöttmes will in Zukunft für Sturzfluten gewappnet sein.

