Pöttmes

vor 53 Min.

Pöttmes will seine Kläranlage mit Sonnenstrom energieautark machen

Der Markt Pöttmes will eine Fotovoltaikanlage bauen, die die gemeindeeigene Kläranlage mit Strom versorgen soll. Im Bereich dieses Geländes im Osten der Marktgemeinde soll die Fotovoltaikanlage entstehen.

Plus Die Kläranlage zählt zur kritischen Infrastruktur von Pöttmes. Um sie gegen Stromausfälle zu wappnen, soll sie sie energieautark gemacht werden.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Die gemeindeeigene Kläranlage zählt zu den größten Einzelstromverbrauchern im Markt Pöttmes. Doch was, wenn irgendwann der Strom ausfallen sollte? Um die Kläranlage als Bestandteil der kritischen Infrastruktur energieautark zu machen, soll eine Freiflächenfotovoltaikanlage gebaut werden. Entsprechende Pläne, die allerdings noch ganz am Anfang stehen, wurden in der Sitzung des Marktgemeinderates vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen