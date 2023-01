Pöttmes

vor 57 Min.

Pöttmeser Familienbetrieb Eitelhuber heißt jetzt Hoyer

Plus Um die Fortführung des Betriebs zu sichern, hat die bisherige Eigentümerin, Corinna Wernhard, eine Nachfolge gesucht. Sie bleibt als Angestellte aber an Bord.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Fast 140 Jahre war der Betrieb fest in Familienbesitz, jetzt hat sich ein Nachfolger gefunden: Seit Januar 2023 liegen die Geschäfte der Firma Eitelhuber GmbH & Co. KG aus Pöttmes in den Händen der Firma Hoyer, die ihren Stammsitz im niedersächsischen Visselhövede hat. Der Übergang erfolgt nahezu nahtlos. So bleiben etwa die Eigentümerin Corinna Wernhard und ihr Mann Rudi als Angestellte dem Unternehmen erhalten – ebenso wie alle acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen