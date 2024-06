Pöttmes

11:45 Uhr

Pöttmeser Juze braucht mehr Platz, Jugendparlament ist wieder aktiv

Plus Im Jugendzentrum wird der Platz knapp. Jugendpfleger Alexander Neumair berichtet von reger Besuchernachfrage. Auch im Jugendparlament ist wieder regelmäßig was geboten.

Von Nicole Simüller

Einmal wöchentlich ist das Jugendzentrum (Juze) in Pöttmes geöffnet, nämlich mittwochs von 15 bis 20 Uhr, in den Ferien manchmal auch schon am Vormittag oder an anderen Wochentagen. Viele Jugendliche würden gerne öfter kommen, berichtete Gemeindejugendpfleger Alexander Neumair im Pöttmeser Marktgemeinderat. Das könne er aufgrund seiner Teilzeitstelle nicht leisten. Doch er brachte ein weiteres Anliegen der Jugendlichen in den Marktgemeinderat mit.

Durchschnittlich kommen Neumair zufolge zwischen drei und acht Besucher ins Juze. Das Durchschnittsalter liegt zwischen zwölf und 13 Jahren: Die jüngsten Besucher sind zehn Jahre, die ältesten 17 Jahre. Die meisten Aktivitäten finden draußen statt. Die jungen Besucher hätten vor allem Interesse am Fußballspielen oder an Basketball, wie der Jugendpfleger berichtete. Auch Computerspiele stoßen auf große Resonanz. Im Juze fand im vergangenen Jahr außerdem ein Tischtennisturnier statt und es wurden Plätzchen gebacken.

