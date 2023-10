Pöttmes

06:00 Uhr

Pöttmeser Kindergarten ist wiederholt Ziel von Blumendieben und Vandalen

Ein Schild appelliert an Passantinnen und Passanten, die Blumen vor dem Kindergarten Brieftaube doch bitte unangetastet zu lassen und stattdessen Blumen in der nahen Gärtnerei zu kaufen.

Plus Gestohlene Blumen, zerstörte Deko, Müll im Garten: Immer wieder kommt es am Pöttmeser Kindergarten Brieftaube zu Diebstählen und Vandalismus. Nun wehrt sich die Leiterin.

Wieder einmal bretterte ein Auto über den Gehsteig, weil die Fahrerin Post in den Briefkasten vor dem Kindergarten werfen wollte - bequem vom Auto aus, ohne auszusteigen. Es hätte nicht viel gefehlt und die junge Frau hätte einen Vater samt seinen zwei Kindern, die gerade in den Kindergarten gehen wollten, zusammengefahren. Die Leiterin des Pöttmeser Kindergartens Brieftaube, Stefanie Mayr, erinnert sich gut an diesen Schreckmoment und sagt: "Ich musste sofort was unternehmen."

Sie setzte sich mit dem Bauhof in Verbindung und bat um Unterstützung. Die unkomplizierte Lösung war ein schwerer Blumentrog, der den Eingangsbereich des Kindergartens etwas abschirmt. Die Verantwortlichen beschlossen, mit den Kindern dort Blumen einzupflanzen. Die Kinder suchten die Blumen in der nahen Gärtnerei selbst aus. Die Freude währte jedoch nicht lange: Schon bald gruben Unbekannte die erste Pflanze aus, kurz darauf eine zweite. Seither wurden insbesondere der Blumentrog, aber auch der Kindergarten immer wieder zum Ziel nächtlicher Vandalen.

