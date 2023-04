Pöttmeser Straßenlaternen werden auf LED umgerüstet

Die Straßenbeleuchtung im Pöttmeser Gemeindegebiet wird seit einigen Wochen auf LED-Leuchten umgerüstet. Das spart der Kommune nicht nur Energie, sondern bares Geld.

Im Pöttmeser Gemeindegebiet wird die Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten umgerüstet. Seit Anfang Februar baut die Bayernwerk Netz GmbH die konventionellen Lampen aus und LED-Leuchten – Licht emittierende Dioden – ein. 706 Straßenleuchten werden im Gemeindegebiet einer Mitteilung zufolge umgerüstet.

Bürgermeister Mirko Ketz spricht einer Mitteilung zufolge von einer "Investition in den Klimaschutz". Er rechnet vor: "Mit den neuen Leuchten sparen wir jährlich rund 115.000 Kilowattstunden Strom." Dadurch reduziere sich der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid um rund 58 Tonnen, wenn man den aktuellen bundesdeutschen Strommix für die Berechnung zugrunde lege.

Markt Pöttmes zahlt für Austausch der Leuchten 320.000 Euro

Die Umrüstung kostet die Marktgemeinde rund 320.000 Euro. Das soll sich innerhalb weniger Jahre rechnen. Denn die LED-Leuchten brauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom bei vergleichbarer Helligkeit und halten deutlich länger: Während herkömmliche Lampen für die Straßenbeleuchtung nach rund 15.000 Betriebsstunden zu Ausfällen neigen, halten Leuchtdioden (LED) bis zu 100.000 Betriebsstunden.

Der Austausch in Pöttmes wird mit rund 30 Prozent über ein Bundesprogramm gefördert. Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange (CSU) machte sich aus diesem Anlass ein Bild vor Ort. Er sagte der Mitteilung zufolge: "In der heutigen Zeit ist es wichtig, in Sachen Energieeffizienz sichtbare Zeichen zu setzen.“" Bayernwerk ist nach eigenen Angaben bundesweit führend in der Umrüstung öffentlicher Beleuchtung auf LED. (AZ)