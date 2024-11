Pöttmeser Tischtennisjugend trägt Vereinsmeisterschaft aus

Bei den Jugend-Vereinsmeisterschaften im Tischtennis in Pöttmes konnten die Kinder und Jugendlichen zeigen, was sie alles gelernt haben. Im Modus „Jeder gegen Jeden“, aufgeteilt in Mädchen und Jungen, wurden die Meister ermittelt. Bei den Mädchen setzte sich Julia Streibl durch, gefolgt von Annabell Vogler und Lena Knöferl. Bei den Jungs holte sich Dominik Huber vor Leon Roßkopf und Simon Drexler den Titel. Am reichhaltigen Buffet konnten sich alle stärken für die Mixed- und Doppelspiele. Zum Abschluss des anstrengenden Tages gab es nach der Siegerehrung Pizza für alle.

Icon Vergrößern Die Besten bei den Jungs der Pöttmeser Tischtennis-Jugend. Foto: Rosi Fendt Icon Schließen Schließen Die Besten bei den Jungs der Pöttmeser Tischtennis-Jugend. Foto: Rosi Fendt