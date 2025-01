Pöttmeser tragen am fleißigsten Sicherheitswesten

Um die Schwächsten im Straßenverkehr gerade in der dunklen Jahreszeit zu schützen, verteilte die Kreisverkehrswacht (KVW) Aichach-Friedberg über 1600 von der AOK-gesponserten Sicherheitsüberwürfe an alle Erstklässler. Denn Sichtbarkeit ist Sicherheit, weiß die Verkehrswacht und lud zu einem mehrwöchigen Trage-Wettbewerb ein. Mit großer Begeisterung und gegenseitig motiviert spornten sich die Erstklässler der Grundschule Pöttmes an. Für ihr Versprechen, die Sicherheitsüberwürfe auch weiterhin in der dämmrigen und dunklen Jahreszeit zu tragen, bekamen sie von KVW-Vorsitzender Helmut Beck einen besonderen Preis für die Klassenkasse mit Urkunde überreicht.

