Pöttmeser trainieren beim Real Madrid-Fußballcamp

In den Ferien fand beim TSV Pöttmes das Fußballcamp von Real Madrid statt. Die knapp 100 Kinder nahmen die Hitzeschlacht auf sich und trainierten eine Woche unter der Anleitung von fachkundigen Trainern. Es wurden Schusstechnik, Schnelligkeit, Ballgefühl und Ausdauer trainiert. Familie Polster organisierte für die Kinder Obst, Mittagessen und alles, was drum herum nötig war, um ein tolles Erlebnis zu schaffen. So hatten die Kinder viel Spaß und waren bestens versorgt.

