Pöttmes

vor 17 Min.

Pöttmeser verbringen ereignisreiche Woche mit Gästen aus Frankreich

Plus Seit 40 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Pöttmes und La Haye-Pesnel. Zum Jubiläum erleben die Gastgeber und ihre Freunde aus Frankreich eine ereignisreiche Woche.

Von Inge von Wenczowski

Eine erlebnisreiche Woche ging für die Gäste aus La Haye-Pesnel in Pöttmes zu Ende. Rund 120 Besucher und Besucherinnen aus Frankreich waren am Samstagnachmittag nach Pöttmes gekommen, um gemeinsam in die Festwoche zu 40 Jahren Städtepartnerschaft zu starten. Nun traten sie wieder die Heimreise an.

