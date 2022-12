Pöttmes

20:06 Uhr

Pöttmeser Vereine freuen sich über die Rückkehr des Adventssingens

Die Freude über die Rückkehr des Adventssingens in Pöttmes ist bei den Standbetreibern groß.

Plus Es ist eine langjährige Tradition, die wegen Corona zwei Jahre pausieren musste: das Adventssingen am dritten Adventswochenende. Nun hat es wieder stattgefunden.

Von Inge von Wenczowski

"Endlich wieder Adventssingen!", strahlten die Besucherinnen und Besucher, die am Wochenende bei winterlichem Wetter auf den Pöttmeser Marktplatz gekommen waren. Das Adventssingen mit Weihnachtsmarkt in Pöttmes findet traditionell am dritten Adventswochenende statt, fiel aber die letzten zwei Jahre - wie sämtliche Veranstaltungen dieser Art - der Coronapandemie zum Opfer. Umso schöner und anheimelnder ist es nun zurückgekommen.

