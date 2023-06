Pöttmes

Pöttmeser Volksfest startet mit Umzug, vollem Zelt und Bulldogs

Plus Der Auftakt des Volksfestes mit neuem Festwirt ist gelungen: Zahlreiche Gäste feierten Mittwoch und Donnerstag auf dem Volksfestgelände.

Bei strahlendem Sonnenschein ist am Mittwochabend der Startschuss für das Pöttmeser Volksfest gefallen, das noch bis Sonntag läuft. Der neue Festwirt Holger Regler, der am Volksfest in Mering teils heftige Kritik einstecken musste, war direkt gefordert: Zelt und insbesondere der Außenbereich waren zum Auftakt bestens besetzt. Auch das Oldtimer-Bulldogtreffen zog viele Liebhaber an.

Umzug führt zum Start des Pöttmeser Volksfestes auf den Festplatz

Eingeläutet wurde das Volksfest zunächst durch ein Standkonzert auf dem Marktplatz. Dort trafen sich viele Vereine aus Pöttmes und seinen Ortsteilen, um schon mal eine Kostprobe des Kühbacher Festbieres zu nehmen. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Blaskapelle und die Jagdhornbläser. In einem kleinen Festzug, angeführt vom Kühbacher Brauereigespann, ging es Richtung Volksfestplatz.

