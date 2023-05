Pöttmes

vor 48 Min.

Pro-Kopf-Verschuldung in Pöttmes könnte sich heuer mehr als verdoppeln

Für das geplante Baugebiet im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach gibt die Marktgemeinde heuer über eine halbe Million Euro aus. Die Summe zählt damit zu den größten Ausgaben in diesem Jahr.

Plus Der Markt Pöttmes kann die geplanten Investitionen heuer nur mit Mühe finanzieren. Die Schulden steigen weiter. Der Kämmerer kündigt Gebührenerhöhungen an.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Die Pro-Kopf-Verschuldung im Markt Pöttmes könnte sich in diesem Jahr mehr als verdoppeln. Auch wenn die endgültige Höhe der erforderlichen Kredite um diese Jahreszeit naturgemäß noch nicht feststeht, muss sich die Gemeinde doch mächtig strecken, um das Geld für alle erforderlichen Investitionen aufzubringen. Zum wiederholten Mal erwirtschaftet sie voraussichtlich nicht einmal den Betrag, der nötig wäre, um die Schulden zu tilgen. All das hat laut Kämmerer Stefan Mayer in absehbarer Zeit finanzielle Folgen für die Bürgerinnen und Bürger.

Das gesamte Haushaltsvolumen beläuft sich in diesem Jahr auf über 24 Millionen Euro. Davon entfallen 16,5 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt, er umfasst die laufenden Ausgaben. Im Vermögenshaushalt, der die Investitionen enthält, stehen 7,8 Millionen Euro zu Buche. Alle diese Zahlen übertreffen die der Vorjahre, teils sogar deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen