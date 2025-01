Projektchor und Orchester spielen Pastoralmesse in G von Karl Kempter

Vom Projektchor mit Orchester der Pfarreiengemeinschaft Pöttmes wurde am ersten Weihnachtsfeiertag der Festgottesdienst mit der Pastoralmesse in G von Karl Kempter und dem Transeamus usque Betlehem unter der Leitung von Michael Voigt festlich mitgestaltet. Die nächste Gelegenheit, beim Chor und Orchester mitzuwirken, ist am Ostersonntag. Interessierte Sängerinnen und Sänger sowie Instrumentalisten sind herzlich willkommen. Mitgewirkt haben: (vorne) Markus Gebauer, Stephan Schrammel, Heidelinde Mayr, Monika Schrammel, Marianne Bauer, Birgit Karmann, Melanie Schloßer (Solistin Alt), Bettina Arzberger, Sarah Fuchs, Jasmin Schmalhofer, Thomas Hammerl, Michael Voigt, Marion Anderl, (2. Reihe) Gertraud Pobischtka, Melanie Reichhold, Beatrix Sixta (Solistin Sopran), Ursula Schloßer, Xurigaowa Boerzhihin, (3. Reihe) Veit Müller, Stefanie Haslauer, Elisabeth Rogge, Angela Braun, Rita Reichhold, Gudrun Hegler, Roswitha Voigt, (hinten) Michael Arzberger, Lucia Pobitschka, Elke Neff, Tobias Stegmaier, Johanna Mattes, Maximilian Sixta (Solist Bass), Michael Fuchs, Georg Krammer, Petra Müller. Nicht auf dem Foto: Regina Gerbl, Lucia Brummer, Ralph Wied (Solist Tenor), Martin Wiedemann.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.