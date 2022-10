Quadrophoniker überzeugen durch musikalische Leistung und viel Witz

Die Quadrophoniker begeistern ihr Publikum in Pöttmes. Das Programm reicht von Grönemeyer bis zu den Comedian Harmonists und lebt von viel Humor.

"Küssen kann man nicht alleine" und "Männer haben einen Lappen mehr im Gehirn als Frauen – den Jammerlappen" – diese Erkenntnisse und weitere Hinweise auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen erfuhren die Zuhörer und Zuhörerinnen am Samstagabend im voll besetzten Kultursaal in Pöttmes. Dort wurde ihnen ein besonderes musikalisches Schmankerl geboten. Die Quadrophoniker aus Siegsdorf gaben sich die Ehre und rissen das Publikum mit einem rundum gelungenen Auftritt mit.

2004 taten sich die ursprünglichen Quadrophoniker – bestehend aus dem evangelischen Pfarrer Dirk Wnendt, dem Physiotherapeuten Toni Morawietz, dem jetzigen Siegsdorfer Bürgermeister Thomas Kamm und dem inzwischen pensionierten Lehrer Franz Wögerbauer – zusammen. Anfangs ging es dem Quartett nur um das gemeinsame Singen. Das kam aber bei Verwandten und Bekannten so gut an, dass sie beschlossen, öffentlich aufzutreten. „Irgendwann wurde der Druck von außen, doch endlich auch öffentlich aufzutreten, einfach zu groß“, erzählte Wögerbauer schmunzelnd.

Warum die Quadrophoniker inzwischen "Plus Plus" auftreten

Inzwischen hat das Quartett mit dem Kinderarzt Dr. Andreas Nowak eine Stimme mehr und der Musik- und Sportlehrer Stefan Weißleder unterstützt es tatkräftig am Piano. Daher begrüßte Pfarrer und Tenor Wnendt die Gäste mit den Worten: „Herzlich willkommen bei den Quadrophonikern Plus Plus!“

Musikalisch treten die sechs in die Fußstapfen der Comedian Harmonists und den Vergleich müssen sie durchaus nicht scheuen. Standesgemäß mit Frack und einer roten Nelke im Revers unterhielten sie das Publikum mit einer großen Portion Humor und reinem A-cappella-Gesang – nur begleitet vom Klavier.

Auch Grönemeyers "Männer" erklingen im Pöttmeser Kultursaal

Die Beziehungen zwischen Frau und Mann und besonders die Unzulänglichkeiten des letzteren zogen sich als roter Faden durch das Programm. Geboten wurden dabei sowohl Klassiker wie „Ich brech' die Herzen der stolzesten Frauen“, oder „Only You“. Passend zum Thema wurden aber auch modernere Stücke wie Herbert Grönemeyers „Männer“ zum Besten gegeben. Dabei verließ Stefan Weißleder seinen angestammten Platz am Klavier und fungierte zur großen Belustigung der Anwesenden sozusagen als Ein-Mann-Percussion-Begleitung mit Schnipsen, Klatschen und Stampfen.

Die verschiedenen Stücke wurden auf äußerst humorvolle Weise – zum Teil in Reimform – miteinander verknüpft. So wurden die Zuhörer und Zuhörerinnen in die Geheimnisse der Beziehungen zwischen Mann und Frau in aller Herren Länder eingeweiht. Ob der „Rumba“ aus Südamerika, „Donna Clara“ aus Italien oder „Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe“ stellvertretend für den Orient – kaum ein Land blieb verschont.

Bei "My Way" bekommt der "Jammerlappen" Mann sein Fett weg

Voller Witz, unterstrichen durch grandiose Gestik und Mimik der Quadrophoniker, wurde den Zuhörern und Zuhörerinnen ein unterhaltsamer Abend geboten. Dabei war eine etwas eigenwillige Interpretation des Pianisten Stefan Weißleder von Frank Sinatras Klassiker „My Way“ sicherlich einer der Höhepunkte. In breitestem sächsischem Dialekt besang Weißleder dabei den „Jammerlappen“ Mann, der übers Jahr verteilt ständig irgendwelche Wehwehchen auskurieren muss. Der Zeh allerdings, der tut ihm erst „im Mai weh“. Offenbar kam das besonders beim weiblichen Publikum recht gut an, denn so manche Besucherin wischte sich die eine oder andere Lachträne aus dem Gesicht.

Die Sänger zeigten nicht nur ihr komödiantisches, sondern auch ihr gesangliches Talent. Dass die sechs Künstler eigentlich keine Profis, sondern, wie sie selbst sagen, „Spaßmusiker“ sind, ist angesichts des fulminanten Auftritts kaum zu glauben. Dass sie dabei eine Menge Freude haben, die sofort auf das Publikum überspringt, ist nicht zu übersehen.

"Mein kleiner grüner Kaktus" bringt kurzzeitig sogar die Musiker aus dem Takt

Nach zwei Stunden bester Unterhaltung wollten die Zuhörer und Zuhörerinnen die Musiker nicht ohne eine Zugabe davonkommen lassen. Vehement wurde „Mein kleiner grüner Kaktus“ gefordert. Die Quadrophoniker ließen sich nicht lange bitten und erfüllten den Wunsch gerne. Dass sie dabei kurzfristig aus dem Takt kamen, führte nicht nur beim Publikum, sondern nicht weniger bei den Musikern selbst für Erheiterung. Schließlich durfte dieses Lied in keinem der bislang 92 Konzerte in 18 Jahren fehlen und wurde seither laut Wnendt immer unfallfrei absolviert.

Die Pöttmeser Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman bedankte sich mit einem Gastgeschenk für den gelungenen Abend bei den Künstlern. Eine Besucherin sagte anschließend: „Das hat richtig gutgetan. So viel gelacht habe ich schon lange nicht mehr.“