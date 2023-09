Radfahrerin fährt gegen geparktes Auto, Heckscheibe zerbricht

Eine 23-Jährige ist aus Unachtsamkeit in Pöttmes gegen ein parkendes Auto geprallt und holt sich Schürf und Schnittwunden an der zerbrochenen Heckscheibe.

Bei einem Verkehrsunfall in Pöttmes ist eine 23 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt worden. Laut Polizei war sie am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Von-Gumppenberg-Straße ortseinwärts unterwegs als sie aus Unachtsamkeit gegen ein am Straßenrand geparktes Auto fuhr. Dabei prallte sie mit dem Kopf gegen die Heckscheibe, die zerbrach. Die Frau erlitt Schürf- und Schnittwunden am Kopf. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Aichach gebracht. (AZ)