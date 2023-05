Radlerinnen stürzen bei Pöttmes: Rettungshubschrauber kommt

Auf dem Radweg zwischen Inchenhofen und Pöttmes stürzen am Pfingstmontag zwei Radlerinnen im Alter von 57 und 58 Jahren. Beide Frauen müssen danach ins Krankenhaus.

Zwei Radlerinnen sind am Pfingstmontag auf dem Radweg zwischen Inchenhofen und Pöttmes gestürzt. Eine von ihnen, eine 58-Jährige, war gegen 11.45 Uhr von Inchenhofen nach Pöttmes unterwegs. Ihr kam eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegen.

Als beide Radlerinnen etwa auf gleicher Höhe waren, fuhr die 57-Jährige nach Polizeiangaben einen leichten Bogen und blieb am Lenker des entgegenkommenden Fahrrads hängen. Infolgedessen stürzen beide zu Boden.

Rettungshubschrauber fliegt Radlerin nach Unfall bei Pöttmes in Klinik

Die 58-jährige Dame wurde mit mittelschweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 57-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (nsi)