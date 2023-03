Rassistische Graffiti: Bürgermeister lobt Belohnung für Hinweise aus

Mehrfach tauchten in Pöttmes jüngst rechtsextreme Schmierereien auf. Bürgermeister Ketz verurteilt sie scharf und lobt eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.

Bürgermeister Mirko Ketz hat die mehrfachen rechtsradikalen Schmierereien in Pöttmes in jüngster Zeit scharf verurteilt. In der Gemeinderatssitzung sagte er: "Diese Taten müssen uns umso wütender machen, da sie in die Zeit fielen, da sich der kriegerische Überfall Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal jährte."

Ketz weiter: "Dort in der Ukraine kämpfen und sterben Menschen tagtäglich, um auch unsere europäischen Grundwerte mitzuverteidigen. Und hier bei uns werden Nazisymbole in der Öffentlichkeit angebracht, die genau für das Gegenteil stehen, nämlich für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Rassismus, Diskriminierung und viele weitere schreckliche Dinge."

Pöttmeser Bürgermeister: "Empfehle Besuch einer KZ-Gedenkstätte"

Man müsse sich vor Augen halten, "dass Tendenzen zum Rechtsextremismus augenscheinlich auch hier unserer Gesellschaft vorhanden sind". Ketz sagte: "Ich als Bürgermeister verurteile auf Schärfste diese Taten – egal, ob sie aus Unwissen oder politischer Absicht erfolgten." Hakenkreuze in der Öffentlichkeit und die Denkweise hinter solchen Taten seien "immer ein Angriff auf unsere pluralistische Gesellschaft, ein Angriff auf unser demokratisches Wertesystem und damit ein Angriff auf unser friedliches Miteinander (...). Allen, die meinen, hier Defizite zu haben, empfehle ich den Besuch einer KZ-Gedenkstätte."

Demokraten müssten diesem Treiben im Rahmen rechtlicher Möglichkeiten entschieden entgegentreten. Er habe sich daher als Bürgermeister entschieden, eine Belohnung von 300 Euro für sachdienliche Hinweise auszuloben, die zur Ergreifung der Täter führen.

Schaden durch rassistische Schmierereien liegt im vierstelligen Bereich

Wie berichtet, hatten Unbekannte in der vergangenen Woche zahlreiche Schmierereien mit verfassungswidrigen Inhalten und Hakenkreuze in Pöttmes angebracht: In der Nacht zum Dienstag verunstalteten sie so zwei Linienbusse an der Von-Gumppenberg-Straße. Auch im Innenhof der Schule wurden mehrere Schmierereien entdeckt. In der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche wurden die Plane eines Anhängers und die Hauswand eines Verbrauchermarktes an der Schrobenhausener Straße besprüht.

Der Gesamtschaden liegt laut Polizei mindestens im mittleren vierstelligen Bereich. Sie bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter Telefon 08251/8989-0.