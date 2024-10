Rat spricht über Feuerwehr, Volksfest und Tempo 30

Der Marktgemeinderat Pöttmes hält am Donnerstag, 10. Oktober, seine nächste Sitzung ab. Dann geht es um die Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF10 für die Freiwillige Feuerwehr Gundelsdorf in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ried und die Digitalausstattung an Schulen. Weitere Themen sind ein Antrag der Bürgerblock-Fraktion auf eine Tempo-30-Zone in der Von-Gumppenberg-Straße und ein Lastwagen-Durchfahrtsverbot in Schnellmannskreuth. Außerdem soll Christian Vetter zum Volksfestreferenten ernannt werden. Beginn ist um 19 Uhr im Kultursaal im Rathaus. (AZ)

Claudia Bammer