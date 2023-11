Oberland-Theatergruppe begeistert mit Premiere: Wenn der Regenwurm orakelt

Plus Bei der Premiere spielt die Oberland-Theatergruppe vor vollem Haus. Sie überzeugt mit altbekannten Tugenden: Textsicherheit, tolle Mimik und stimmiges Bühnenbild.

Mit einer glänzend gespielten Premiere hat die Oberland-Theatergruppe am Samstagabend ihre Gäste begeistert. Im voll besetzten Saal des Landgasthofes Brummer im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein waren Lacher und Szenenbeifall sowie lange anhaltender Schlussapplaus der Lohn für die auf und hinter der Bühne gezeigten Leistungen. Der lange Weg dorthin mit erheblichem Zeitaufwand für das Textstudium und Proben hat sich damit letztlich gelohnt. Treu geblieben sind die Oberländer einmal mehr ihrem Markenzeichen: Textsicherheit, bestens eingestellte Mimik und stimmiges Bühnenbild.

Als Garanten dazu seien zuvorderst Ralph Wallners 2015 erschienener ländlicher Schwank "Regenwurmorakel", sowie Regisseur Josef Paula und Bühnenbildner Jakob Buchhart mit seinem Team genannt. Der in der nun 27-jährigen Vereinsgeschichte erworbene Qualitätsanspruch ist auch für die Saison 2023 gewährleistet. Dazu tragen vor allem die Darsteller bei. Silvia Geiger und Stefan Schlicker als Falotta und Lumpazi Nassauer sind geradezu ein Traumpaar und die Idealbesetzung für ein ärmliches, in einer heruntergekommenen Fischerhütte hausendes Paar. Durchs Leben schlägt man sich mehr schlecht als recht, jedenfalls nicht mit geregelter Arbeit, schon eher mit gelegentlicher Selbstbedienung beim Nachbarn.