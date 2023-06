Pöttmes-Reicherstein

Straßensanierung in Reicherstein soll im Oktober starten

In der Bürgerversammlung in Reicherstein war die Straßensanierung das Hauptthema. An dieser Kreuzung soll die Passierbarkeit verbessert werden.

Plus Bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein sind die kommenden Straßenbauarbeiten ein Hauptthema. Auch Windräder und Kitas werden angesprochen.

Die Sanierung der Straßen in Reicherstein war eines der Hauptthemen bei der Bürgerversammlung am Freitagabend in dem Pöttmeser Ortsteil. 18 Zuhörer und Zuhörerinnen sowie zwei Gemeinderäte und ein Ortssprecher waren dazu in den Gasthof Brummer gekommen. Wie Bürgermeister Mirko Ketz erläuterte, sollen die Baumaßnahmen im ersten Abschnitt vom Weidorfer Weg aus beginnend im Oktober starten.

Geplant sind eine komplette Sanierung und Umgestaltung der Ortsstraßen. Dabei wird auch die Kanalisation erneuert, die ein gutes Stück tiefer gelegt werden muss. Ebenfalls erneuert werden die Gehsteige im Weidorfer Weg und der Sebastianstraße, erfuhren die Gäste auf Nachfrage. Glasfaserkabel oder zumindest Leerrohre sollen gleich mitverlegt werden, erläuterte der Bürgermeister.

