Pöttmes

15:18 Uhr

Runder Tisch im Landratsamt zu Kies- und Sandgrube bei Wagesenberg

Um die Verfüllung von Bauschutt (hier ein Symbolbild) in der Grube bei Wagesenberg (Pöttmes) ging es bei einem runden Tisch im Aichacher Landratsamt.

Plus Wird in der Kies- und Sandgrube bei Wagesenberg unerlaubtes Material verfüllt? Nach wiederholter Kritik in jüngster Zeit gab es dazu nun einen runden Tisch im Landratsamt.

Wiederholt war die Kies- und Sandgrube bei Wagesenberg in den vergangenen Monaten Thema bei Bürgerversammlungen oder im Pöttmeser Marktgemeinderat gewesen. Die Fragen und Kritik drehten sich um das darin verfüllte Material. Mehrfach wurden Zweifel geäußert, ob darin möglicherweise unerlaubtes Material verfüllt wird. Nun gab es dazu im Aichacher Landratsamt einen nicht öffentlichen runden Tisch mit Vertretern von Landratsamt, Grubenbetreiber und Gemeindeverwaltung. Aus dem Gemeinderat war CWG-Fraktionssprecher Georg Lohner (CWG) dabei.

Wie Pöttmes' Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) auf Anfrage unserer Redaktion berichtete, war auch der unabhängige vereidigte Sachverständige anwesend. Er übt diese Aufgabe seit fast 20 Jahren aus. Der Sachverständige habe das Prüfverfahren ausführlich vorgestellt. Der halbjährliche Prüfbericht soll auch den Mitgliedern des Marktgemeinderats zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wurde vereinbart, dass beim nächsten Prüftermin auch Gemeinderäte dabei sein könnten. Die Bekanntgabe des Termins werde aber wohl sehr kurzfristig erfolgen, so Ketz.

